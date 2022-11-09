Популярний український виконавець Макс Барських, який з початку війни припинив усю свою діяльність у Росії, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу артист показав відео, на якому чуттєво виконує українську пісню.

Як видно, це був концерт, на якому Макс вийшов на сцену і заспівав українську народну пісню "Чорнобривці". Шанувальники співака були зворушені до сліз цим пронизливим виконанням і відзначили, як гарно він співає українською мовою.

У підписі до публікації Барських написав: "Тяжкі випробування випали на долю матерям, змушеним відправляти своїх синів на війну, чекати їх з фронту, оберігати і захищати своїх онуків. Для мене мама — це та людина, якій я зобов'язаний усім у житті. Їй зустрічі так само рідкісні, як і для багатьох із вас. Цю пісню я присвячую нашим мамам".

А користувачі відразу почали коментувати відео: "Цю пісню вже дуже багато разів слухала", "Вау шикарно, вам дуже підходить", "Прекрасне виконання пісні, до сліз!", "Бережіть своїх мам", "Мурашки по шкірі. Краса якась. Ви прекрасні у своїй країні на своїй землі. Удачі у всьому і завжди. Дякую за творчість", "Як добре, що є кому сказати слово - мам. Дякую", "Як завжди, ваша творчість змушує повністю потрапити в момент", " Прекрасне виконання пісні".

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