Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик, яка влітку змушена була звільнитися з телеканалу "Україна" і перейшла працювати на канал "ДОМ", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй станиці в Instagram. Так, цього разу знаменитість виклала нове відео, в якому прозвітувала про роботу її благодійного фонду.

Як виявилось, іменний благодійний фонд Лілії та її чоловіка Андрія Дикого працює вже місяць, але за цей час вдалося багато чого зробити. Телезірка записала відео, в якому детально розповіла про роботу в цій новій для неї сфері та прозвітувала про успіхи, яких вдалося досягти.

У підписі до публікації Ребрик написала: "Сьогодні рівно місяць від дня, коли ми почали активну роботу у фонді @rebryk.foundation! Наша команда - це вузьке коло небайдужих і дуже завзятих людей! Їх головні життєві цінності такі самі, як і у нас із Андрієм - допомогти, підтримати людей і не залишити їх наодинці з бідою! За цей час ми багато чого встигли і хочемо трошечки розказати вам про наші успіхи. Ми дякуємо кожному, хто підтримує нас на цьому шляху! І не втомлюємося закликати приєднуватися до нас і ставати нашими партнерами! Донатьте, надсилайте кошти, у нас попереду - дуже багато добрих справ і омріяна перемога!".

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