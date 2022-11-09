Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка припинила діяльність у Росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала відео з одного зі своїх виступів в американському турі та розповіла, як тепер закінчує вої концерти.

Як видно на кадрах, Світлана дуже розбурхала публіку своїм виступом, видно, що вона викладалася по максимуму. На сцену артистка вийшла у темному костюмі із коротким топом, а над собою в руках тримає український прапор. На відео артистка виконує українською мовою легендарну пісню "Щедрик".

У підписі до публікації Лобода написала: "Щедрик". Дуже гарна пісня, якою я сьогодні закінчую кожен свій виступ. Це кульмінація, яка ставить крапку. Далі буде…". Користувачі відразу почали коментувати нову публікацію артистки. Щоправда, якщо українські фанати підтримали артистку, то російські накинулися на неї з жорсткою критикою.

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