Популярный украинский исполнитель Макс Барских, который с начала войны прекратил всю свою деятельность в россии, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист показал видео, на котором чувственно исполняет украинскую песню.

Как видно, это был какой-то концерт, на котором Макс вышел на сцену и спел украинскую народную песню "Чорнобривці". Поклонники певца были растроганы до слез этим пронзительным исполнением и отметили, как красиво он поет на украинском языке.

В подписи к публикации Барских написал: "Тяжелые испытания выпали на долю матерям, вынужденным отправлять своих сыновей на войну, ждать их с фронта, оберегать и защищать своих внуков. Для меня мама — это тот человек, которому я обязан всем в жизни. Мои с ней встречи так же редки, как и для многих из вас. Эту песню я посвящаю нашим мамам".

А пользователи тут же начали комментировать видео: "Эту песню уже очень много раз слушала", "Вау шикарно, вам очень подходит", "Прекрасное исполнение песни, до слез!", "Берегите своих мам", "Мурашки по коже. Красота какая. Вы прекрасны в своей стране на своей земле. Удачи во всем и всегда. Спасибо за творчество", "Как хорошо, что есть кому сказать слово – мам. Спасибо", "Как всегда, ваше творчество заставляет полностью попасть в момент", "Прекрасное исполнение песни".

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