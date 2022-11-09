Популярна українська блогерка та дружина головного героя шоу "Холостяк" Микити Добриніна Даша Квіткова, яка рік тому народила сина Лева, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина поділилася кадрами з прогулянки, де продемонструвала стильний образ.

Так, раніше Даша опублікувала відео з вбиральні, на якому показала шанувальникам, як створювала цей образ. Тепер зробила знімки з прогулянки в ньому. Як видно, перед камерою вона постала у всьому чорному, це її улюблений колір. На ній шкіряний тренч, лосини та боти на шпильках. Волосся дівчини розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Квіткова написала: "Матриця едішн". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нові фото дівчини: "Стильна така", "Дуже витончена цибуля", "Підпис прямий у крапку", "Так стильно", "Неймовірна", "Краса", "Шикарна", "Ну яка крута", "Даша, ти неймовірно красива", "Дуже красива", "Стильно і вишукано", "Дуже красива", "Обожнюю тотал блек", "Дуже красиво і стильно", "Ви неймовірна", "Вам дуже йде", "Красива", "Нереально красива".

Нагадаємо, "Ух, яка": Трінчер у вузькому купальнику блиснула округлостями на тлі гір, нескромні фото.

Як повідомляла Politeka, "Так зігріло мене": Онуфрійчук з "Танців з зірками" показала Швейцарію та засумувала за Україною.

Також Politeka писала, що "Без фотошопу та обробок": Гросу з обручкою показала, як виглядала до операції.