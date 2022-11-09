Популярна артистка Тіна Кароль похизувалась умінням рухатися на сцені під улюблену пісню.

Як повідомляє Politeka.net , українська співачка Тіна Кароль продовжує виступати закордоном, дивувати вбраннями та почала частіше спілкуватися з фанатами в Інстаграм та Телеграм. Цього разу на фан-сторінці також презентували цікавий уривок із виступу Кароль.

Артистка виступала у чорному лаковому топі та класичному чорному костюмі, показавши талановиті рухи та заінтригувала виконанням однієї з популярних композицій, яку переклала англійською мовою.

"Тіна Кароль - наша чарівна україночка" - пишуть фанати у мережі.

У телеграм-каналі Тіна представила кілька простих фото, зроблених поза концертами і не для глянцю, чим і звернула на себе увагу.

Зручний вуличний образ Тіни без класичних суконь та дорогих речей оцінили у мережі. Артистка виглядала максимально природно і вважала за краще залишити волосся розпущеним без усяких укладок.

Нагадаємо, Тіна Кароль збентежила українців танцями у спортзалі під загадкову пісню.

Як повідомляла Politeka, Кароль спантеличила українців незграбними висловлюваннями про особисте життя.

Також Politeka писала, що Тіна Кароль без макіяжу і в домашнім одязі наважилася показати справжню себе.