Как сообщает Politeka.net, украинская певица Тина Кароль продолжает выступать заграницей, удивлять нарядами и стала чаще общаться с фанатами в Инстаграм и Телеграм. В этот раз на фан-странице также представили интересный отрывок из выступления Кароль.

Артистка выступала в черном лаковом топе и классическом черном костюме, показав талантливые движения и заинтриговала исполнением одной из популярных композиций, которую перевела на английский язык.

"Тина Кароль - наша очаровательная украиночка" - пишут фанаты в сети.

В Телеграм-канале Тина представила несколько простых фото, сделанных вне концертов и не для глянца, чем и обратила на себя внимание.

Удобный уличный образ Тины без классических платьев и дорогих вещей оценили в сети. Артистка выглядела максимально естественно и предпочла оставить волосы распущенными без всяких укладок.

Напомним, Тина Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.

Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.

Также Politeka писала, что Тина Кароль без макияжа и в домашней одежде решилась показать настоящую себя.