Как сообщает Politeka.net, украинская певица Тина Кароль продолжает выступать заграницей, удивлять нарядами и стала чаще общаться с фанатами в Инстаграм и Телеграм. В этот раз на фан-странице также представили интересный отрывок из выступления Кароль.
Артистка выступала в черном лаковом топе и классическом черном костюме, показав талантливые движения и заинтриговала исполнением одной из популярных композиций, которую перевела на английский язык.
"Тина Кароль - наша очаровательная украиночка" - пишут фанаты в сети.
В Телеграм-канале Тина представила несколько простых фото, сделанных вне концертов и не для глянца, чем и обратила на себя внимание.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
"Они искренне ненавидят все украинское": боец ВСУ рассказал, как приходятся работать среди предателей, которые сдают позиции
"Только не говорите моему мужу!": россиянка-жена Казанина из "Квартал 95" обратилась к украинцам с советами
Цены на яйца поползли вниз: какими они будут и хватил ли на всех остальных продуктов
Пополнение в семье Комарова из "Мир наизнанку", появились первые фото с малышом: "Самая модная мать!"
Удобный уличный образ Тины без классических платьев и дорогих вещей оценили в сети. Артистка выглядела максимально естественно и предпочла оставить волосы распущенными без всяких укладок.
Напомним, Тина Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.
Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.
Также Politeka писала, что Тина Кароль без макияжа и в домашней одежде решилась показать настоящую себя.