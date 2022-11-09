Популярний український телеведучий та чоловік Каті Осадчої Юрій Горбунов, який став одним із ведучих "Сніданку на 1+1", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу шоумен виклав чарівне фото із студії, а у підписі до нього звернувся до шанувальників.
На новій фотографії Юрій зображений у всій красі, він позує перед камерою у красивій блакитній вишиванці з білим візерунком. І виглядає при цьому дуже гордо, українською.
У підписі до публікації Горбунов звернувся до шанувальників із сильним посилом про українську мову: "З Днем української мови та писемності! Наша мова одна з найкрасивіших і наймелодійніших у світі! Українці століттями захищають свій духовний скарб, свій ДНК, свою ідентифікацію! Це наш щит! , наш духовний форпост, наш захист! І скільки б ворог не намагався знищити нас, йому це ніколи не вдасться! Тому що українці знають собі і своїй культурі ціну! Розмовляйте українською, думайте українською! !".
Користувачі відразу почали коментувати нову публікацію телеведучого: "Вітаю вас! Ви з Катею молодці", "І, як виявляється, не тільки мова та писемність", "Слава Україні!", "Мова – це те, що робить нас єдиною нацією! ", "Неймовірна вишиванка, Юро, тобі дуже йде", "У гарного хлопа дуже сильне сполучення і дуже гарна вишита сорочка!", "Українська мова, це наша краса, духовність велич народу, який незламний, сильний, мужній".
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