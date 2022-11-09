Популярный украинский телеведущий и муж Кати Осадчей Юрий Горбунов, который стал одним из ведущих "Сніданку на 1+1", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен выложил очаровательное фото из студии, а в подписи к нему обратился к поклонникам.

На новой фотографии Юрий запечатлен во всей красе, он позирует перед камерой в красивой голубой вышиванке с белым узором. И выглядит при этом очень гордо, по-украински.

В подписи к публикации Горбунов обратился к поклонникам с сильным посылом об украинском языке: "С Днем украинского языка и письменности! Наш язык один из самых красивых и мелодичных в мире! Украинцы веками защищают свое духовное сокровище, свое ДНК, свою идентификацию! Это наш щит, наш духовный форпост, наша защита! И сколько бы враг ни пытался уничтожить нас, ему это никогда не удастся! Потому что украинцы знают себе и своей культуре цену! Разговаривайте на украинском, думайте на украинском! Слава Великому украинскому языку и культуре! Слава Украине!".

Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию телеведущего: "Поздравляю вас! Вы с Катей молодцы", "И, как оказывается, не только язык и письменность", "Слава Украине!", "Язык – это то, что делает нас единой нацией!", "Невероятная вышиванка, Юра, тебе очень идет", "У красивого хлопа очень сильное сообщение и очень красивая вышитая рубашка!", "Украинский язык, это наша красота, духовность величие народа, который несокрушимый, сильный, мужественный".

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