Відома співачка та учасниця другого сезону «Холостячка» Злата Огневич підтримує українців із перших днів вторгнення російських окупантів. Також артистка їздить із благодійними концертами та не їде з країни, залишаючись вдома.

«Я мріяла про іншу осінь, вдячна за цю, проте. Повірте, поки ми тут не стикаємося зі справжніми труднощами, ми не усвідомлюємо до кінця своєї сили. А вона, ця сила, є у кожному. Вірте в себе, особливо коли дуже темно.

Чи потрібні концерти зараз, коли за 16 км від нас проходить лінія фронту та загострюються бої? Потрібні! Це єдність і підтримка, і можливість перейти військовим. За два дні – п'ять концертів. Завтра продовжимо та зможу розповісти більше» - поділилася Злата.

Не забуває Злата говорити і про корисні дрібниці або лайфхаки по догляду за собою. Цього разу вона поскаржилася на досить складний момент у виборі майстра з брів: «Я хотіла освітлити брови, раніше це часто робила, але мій майстер зараз далеко!

Записалася раніше в салон, але не сказала, що хочу висвітлити саме брови. А потім виявилось, що вони цього не роблять, адже не всі цю процедуру здатні зробити. Наприклад, є варіант спалити брови!».

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із залаштунків концерту та отримала "відповідь".

Як повідомляла Politeka, Злата Огневич розкрила улюблену процедуру найпопулярніших зірок.

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