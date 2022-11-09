Известная певица и участница второго сезона «Холостячка» Злата Огневич поддерживает украинцев с первых дней вторжения российских оккупантов. Также артистка ездит с благотворительными концертами и не уезжает из страны, оставаясь дома.

«Я мечтала о другой осени, благодарна за эту, тем не менее. Поверьте, пока мы здесь не сталкиваемся с настоящими трудностями, мы не осознаем до конца своей силы. А она, эта сила, есть в каждом. Верьте в себя, особенно, когда очень темно.

Нужны ли концерты сейчас, когда в 16 км от нас проходит линия фронта и обостряются бои? Нужны! Это единство и поддержка, и возможность переключиться военным. За два дня – пять концертов. Завтра продолжим и смогу рассказать больше» - поделилась Злата.

Не забывает Злата говорить и о полезных мелочах или лайфхаках по уходу за собой. В этот раз она пожаловалась на довольно сложный момент в выборе мастера по бровям: «Я хотела осветлить брови, ранее часто это делала, но мой мастер сейчас далеко!

Записалась раньше в салон, но не сказала, что хочу осветлить именно брови. А потом оказалось, что они этого не делают, ведь не все эту процедуру способны сделать. Например, есть вариант сжечь брови!».

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.