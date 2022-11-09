Зірки студії "Квартал 95", серед яких актори Євген Кошовий, Олександр Пікалов, Юрій Великий, Ірина Сопонару, Тетяна Песик, Володимир Мартинець, Настя Оруджова та інші записали незвичайне відео, присвячене Дню української писемності та мови. Запис був опублікований на сторінці "Жіночого кварталу" в Instagram.

Так, у ролику актори декламують легендарний вірш про мову українського письменника Максима Рильського. Цим віршем вони ніби звертаються до українців і закликають переходити рідною мовою і не соромиться своїх помилок на початку цього процесу.

У підписі до публікації йдеться: "Ми усі різні, але попри все ми єдині, бо ми – один народ. І один із головних факторів, який нас об’єднує, – це наша рідна українська мова. Так, багато хто тільки зараз почав переходити на українську. Не потрібно соромитися помилок, головне – говоріть! Тому що українська мова – це також зброя проти російських окупантів. І "не бійтесь заглядати у словник…", як писав Максим Рильський… З Днем української писемності та мови!".

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