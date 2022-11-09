Звезды студии "Квартал 95", среди которых актеры Евгений Кошевой, Александр Пикалов, Юрий Великий, Ирина Сопонару, Татьяна Песик, Владимир Мартинец, Настя Оруджова и другие записали необычное видео, приуроченное ко Дню украинской письменности и языка. Запись была опубликована на странице "Женского квартала" в Instagram.

Так, в ролике актеры декламируют легендарный стих о мове украинского писателя Максима Рыльского. Этим стихом они как будто обращаются к украинцам и призывают переходить на родной язык и не стыдится своих ошибок поначалу этого процесса.

В подписи к публикации говорится: "Мы все разные, но при всем мы едины, потому что мы один народ. И один из главных факторов, который нас объединяет – это наш родной украинский язык. Да, многие только сейчас начали переходить на украинский. Не нужно стыдиться ошибок, главное – говорите! Потому что украинский язык – это тоже оружие против российских оккупантов. И "не бойтесь заглядывать в словарь…", как писал Максим Рыльский… С Днем украинской письменности и языка!".

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