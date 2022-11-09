Як повідомляє Politeka.net, 9 листопада в Україні відзначають День писемності та мови. Українці вже написали радіодиктант національної єдності, а зірки вітають зі святом у соцмережах.

Тепер до них приєдналася і телеведуча Катя Осадча, яка написала пост у Instagram. Крім того, вона розповіла, як умовляла зірок переходити на українську мову.

"Я вітаю вас з Днем української мови та писемності! Такою високою ціною наша нація набуває розуміння важливості мови. Я багато років чула про незручність говорити українською, про незручність нею співати, про те "яка різниця", "не можу вивчити, не виходить говорити", "гумор українською сільський", "пісні українською не те". Але зараз цінність мови зрозуміла нарешті всім", - написала Катя Осадча.

Катя Осадча також згадала період, коли вона лише починала вести "Світське життя": тоді у 2005 та наступних роках більша частина вітчизняних зірок розмовляла російською. Сама Осадча зізнається, що теж не з дитинства говорить рідною мовою, оскільки виросла у російськомовній родині. Однак уроки та величезне бажання допомогли виправити ситуацію.



"Пам'ятаю, як одного хлопця, якого ви всі добре знаєте, на студійному інтерв'ю я буквально благала почати вивчати мову онлайн і що це не важко і українська не китайська і дам викладача, тоді далі розмови не пішло, а зараз цей артист співає українською, пише пісні українською та каже і все чудово виходить, але на жаль, потрібна була повномасштабна війна….", - зазначила вона.

"Ми можемо скільки завгодно вести дискусії про мову, але було б набагато менше приводів розпочинати повномасштабну війну, якби ми говорили все українською. Наша нація росте в найскладніших умовах, але не проґавимо цей дуже важкий шанс нею стати, адже без мови ми не нація", - підсумувала Катя Осадча.

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