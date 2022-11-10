Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик, яка влітку була змушена залишити телеканал "Україна" і перейшла на роботу на канал "ДОМ", а нещодавно заснувала іменний благодійний фонд, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість опублікувала миле фото, а в підписі до нього поділилася своїми почуттями до української мови.

Свій пост Лілія присвятила Дню української писемності та мови. Вона опублікувала фото, на якому вона читає книгу в оточенні книг. Артистка постала перед камерою, лежачи на дивані, в красивій бордовій сукні та туфлях в тон.

У підписі до публікації Ребрик написала: "Моя рідна, моя ніжна, така багата, така душевна. Моя мелодійна українська мова - мова думок моїх, почуттів моїх, голос мого серця і вібрації моєї душі. Розчулилася, коли почула текст диктанту. Дуже простий і дуже сильний текст режисерки Ірини Цілик голосом неперевершеної Ади Роговцевої, яку, здається, почули найпотаємніші закутки душі, яка полинула у саме серце. Люди писали в укриттях, на фронті, у підвалах. Цього року всі наші національні свята - особливо щемливі, особливо дорогі і знакові. Такі, що викарбуються в пам'яті назавжди. Аж до самої подорожі у вічність. Плекаймо нашу мову! Несемо її у світ як незламну зброю! Як ідентифікацію того, що ти можеш гордо зватися українцем!".

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