Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая летом вынуждена была уволится с телеканала "Украина" и перешла работать на канал "ДОМ", а недавно обосновала именной благотворительный фонд, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей станице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость выложила милое фото, а в подписи к нему поделилась своими чувствами по поводу украинского языка.

Свой пост Лилия посвятила Дню украинской письменности и языка. Она опубликовала фото, на котором запечатлена за чтением книги и в окружении книг. Перед камерой артистка появилась, лежа на диванчике, на ней красивое бордовое платье и туфельки в тон.

В подписи к публикации Ребрик написала: "Моя родная, моя нежная, такая богатая, такая душевная. Мой мелодичный украинский язык – язык мыслей моих, чувств моих, голос моего сердца и вибрации моей души. Растрогалась, когда услышала текст диктанта. Очень простой и очень сильный текст режиссера Ирины Цилык голосом непревзойденной Ады Роговцевой, которую, кажется, услышали самые сокровенные уголки души, которая понеслась в самое сердце. Люди писали в укрытиях, на фронте, в подвалах. В этом году все наши национальные праздники – особенно щемящие, особенно дорогие и знаковые. Вычеканенные в памяти навсегда. Вплоть до самого путешествия в вечность. Давайте лелеять наш язык! Несем его в мир, как несокрушимое оружие! Как идентификацию того, что ты можешь гордо называться украинцем!".

Напомним, "Впереди много добрых дел": Ребрик честно рассказала о работе в новой для нее сфере, видео.

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