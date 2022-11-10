Як повідомляє Politeka.net , популярна у українська співачка Настя Каменських продовжує жити у Києві з чоловіком і активно підтримує українців. На цей раз артистка задумалася про відчуття, що ті дрібниці, які раніше здавалися проблемами глобального масштабу, тепер такі незначні і прості.

«Сьогодні всі ті складнощі з минулого життя здаються просто черговими незначними викликами, які можна було подолати за лічені хвилини.

Багато чого змінилося у нашому житті. Ми стали відчувати по-іншому і жити багато моментів не так, як раніше. Але те, що залишилося незмінним, – це любов і правда. Вони завжди були з нами, а зараз, у скрутні часи, стоять за спиною кожного українця.

Вони були, є і будуть», - поділилася Каменскіз.

За її словами, зараз для багатьох щодня зараз нестабільний в емоційному плані: ми то поринаємо в ейфорію від успіхів наших військових, то мучимося від болю в серці, читаючи новини.

Співачка уславилася завзятою модницею і не приховує, що вона – невиправний шопоголік, і якось навіть показала свою велику колекцію взуття. Настя Каменських змінює вбрання як рукавички та міксує різні стилі, не боячись модних експериментів, вона ревно стежить за трендами та демонструє актуальні аутфіти.

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