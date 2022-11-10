Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Настя Каменских продолжает жить в Киеве с мужем и активно поддерживает украинцев. В этот раз артистка задумалась об ощущении, что те мелочи, которые раньше казались проблемами глобального масштаба, теперь так незначительны и просты.

«Сегодня все те сложности из прошлой жизни кажутся просто очередными незначительными вызовами, которые можно было побороть в считанные минуты.

Многое изменилось в нашей жизни. Мы стали ощущать по-другому и проживать много моментов не так, как раньше. Но то, что осталось неизменным – это любовь и правда. Они всегда были с нами, а сейчас, в трудные времена, стоят за спиной каждого украинца.

Они были, есть и будут» - поделилась Каменскиз.

По ее словам, сейчас для многих каждый день сейчас нестабильный в эмоциональном плане: мы то погружаемся в эйфорию от успехов наших военных, то мучаемся от боли в сердце, читая новости.

Певица прослыла заядлой модницей и не скрывает что она – неисправимый шопоголик, и как-то даже показала свою внушительную коллекцию обуви. Настя Каменских меняет наряды как перчатки и миксует различные стили, не боясь модных экспериментов, она ревностно следит за трендами и демонстрирует актуальные аутфиты.

Напомним, Каменских заметила пророческие слова в украинском гимне.

Также Politeka писала, что Каменских показала незламных украинцев, видео трогают за душу.

Как Politeka сообщала, Каменских жестко поставила на место критиков из рф, Полякова и Потап поддержали.