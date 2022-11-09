Як повідомляє Politeka.net, популярна співачка, модель і телеведуча Даша Астаф'єва ревно приховує своє особисте життя. Але кілька годин тому на своїй сторінці в Instagram артистка нарешті зізналася, що її серце зайняте. Більше того, разом із коханим вона поїхала трохи відпочити – вперше за 8 місяців війни.

Після 24 лютого співачка активно волонтерила та займалася приготуванням обідів для бійців територіальної оборони та ЗСУ. І лише зараз уперше після початку повномасштабної війни вона дозволила собі повноцінний відпочинок та поїхала до Закарпаття.

У подорож українськими Карпатами вона вирушила не одна, а з новим обранцем. Спочатку артистка показала, як відпочивала з ним у ліжку. Згодом Даша Астаф'єва трохи засвітила обличчя свого коханого.

Варто зазначити, що Даша Астаф'євапро нового обранця нічого не розповідає. Даша вирішила не ділитися подробицями особистого життя після останніх невдалих стосунків.

"Я дуже швидко звернула увагу на чоловіка, який дуже неформально привернув увагу до себе. Тут людина розповідає: "А у мене бобер зніс дерево, і ми з нього зробили таку лавочку! Приїдь, посидимо... А я зараз готую вечерю. Може, ти хочеш? Я б тебе запросив", - поділилася раніше співачка в інтерв'ю з Машею Єфросініною.

Нагадаємо, що Астаф'єва позбавилася образу розкутої співачки і вразила новим захопленням.

Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва відверто розповіла українцям про свою нову роботу.

Також Politeka писала, що Астаф'єва похвалилася романтичним відпочинком і без поїздок закордон.