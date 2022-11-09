Как сообщает Politeka.net, популярная певица, модель и телеведущая Даша Астафьева ревностно скрывает свою личную жизнь. Но несколько часов назад на своей странице в Instagram артистка наконец призналась, что ее сердце занято. Более того, вместе с любимым она уехала немного отдохнуть - впервые за 8 месяцев войны.
После 24 февраля певица активно волонтерила и занималась приготовлением обедов для бойцов территориальной обороны и ВСУ. И только сейчас впервые после начала полномасштабной войны она позволила себе полноценный отдых и поехала в Закарпатье.
В путешествие по украинским Карпатам она отправилась не одна, а с новым избранником. Сначала артистка показала, как отдыхала с ним в постели. Впоследствии Даша Астафьева немного засветила лицо своего любимого.
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Стоит отметить, что Даша Астафьева о новом избраннике ничего не рассказывает. Даша приняла решение не делиться подробностями личной жизни после последних неудачных отношений.
"Я очень быстро обратила внимание на мужчину, который очень неформальным образом привлек внимание к себе. Тут человек рассказывает: "А у меня бобер снес дерево, и мы из него сделали такую лавочку! Приезжай, посидим... А я сейчас готовлю ужин. Может быть, ты хочешь? Я бы тебя пригласил", - поделилась ранее певица в интервью с Машей Ефросининой.
Напомним, что Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.
Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.
Также Politeka писала, что Астафьева похвасталась романтичным отдыхом и без поездок заграницу.