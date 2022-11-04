Популярна співачка Даша Астаф'єва останнім часом розповідає про своє життя з нового боку. Після багаторічних стосунків та хворобливого розставання вона вперше розповіла, що змогла не лише змінити багато чого в житті, а й встигла завести нові стосунки.

Це сильно вплинуло на неї, адже вона відвикла від подібних знайомств і продовжує дивуватися багатьом вчинкам нового коханого. Нещодавно на відпочинку Астаф'єва підкорила добіркою природних кадрів.

«Тут я знайшла все, про що мріяла і чому сумувала. Іноді, побачити справжнє, дике і ніким не зворушене, зі збереженими традиціями та улюблене віками – це і є ліки. У гості приймає давній друг, зараз розумію, як нам пощастило з таким чудовим хлопцем!» - Поділилася Даша.

Також Астаф'єва вирішила наочно показати різницю між звичайними українцями та типовими росіянами. Причому для цього Даша обрала два фото із минулого двох народів.

Поки пропаганда Росії запевняє, що України ніколи не існувало, артисти продовжують нагадувати про реальність, яку заперечують у Росії.

Нагадаємо, що Астаф'єва у сукні з максимальними вирізами розкрила нові таланти.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва звернулася за порадою до шанувальників, які залишилися в Україні.

Також Politeka писала, що Астаф'єва змінила образ фатальної діви та показала найкращу цибулю в дусі етно-шик.