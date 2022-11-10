Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка навесні розлучилася з чоловіком Володимиром Дантесом після 11 років стосунків і почала крутити роман із його найкращим другом Мишком Кацуріним, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася кадрами зі свого життя, підписавши пост словом "Моменти".

Серед знімків є фото, на якому Надя цілується із новим коханим Михайлом Кацуріним. І саме цей знімок викликав бурхливу реакцію у користувачів. Шанувальники співачки засуджують її за те, що зруйнувала дві родини – свою та Кацуріна, особливо з огляду на те, що у нього двоє дітей.

"А як же Дантес?", "Розбити дві родини і бути щасливою. У тебе немає дітей, Дантес переживе. А про його дітей ви взагалі подумали, про їхню матір? Вона миліша за тебе. Ти мені дуже подобалася, поки не ця ситуація" , "Це Арештович?", "Дантес був крутіший", "Дантес постригся?", "Огидно", "Вовчик плаче десь", "Дантес так змінився", - пишуть у коментарях. Щоправда, були й ті, хто заступився за Надю і не став її засуджувати.

Варто зазначити, що й сама Дорофєєва не стала мовчати на хамство деяких коментаторів і так само зухвало відповідала їм.

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