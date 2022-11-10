Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая весной развелась с мужем Владимиром Дантесом после 11 лет отношений и начала крутить роман с его лучшим другом Мишей Кацуриным, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась кадрами из своей жизни, подписав пост словом "Моменты".

Среди снимков есть фото, на котором Надя целуется с новым возлюбленным Мишей Кацуриным. И именно этот снимок вызвал бурную реакцию у пользователей. Поклонники певицы осуждают ее за то, что разрушила две семьи – свою и Кацурина, особенно учитывая, что у него двое детей.

"А как же Дантес?", "Разбить две семьи и быть счастливой. У тебя нет детей, Дантес переживет. А о его детях вы вообще подумали, об их матери? Она милее тебя. Ты мне очень нравилась, пока не эта ситуация", "Это Арестович?", "Дантес был круче", "Дантес постригся?", "Противно", "Вовчик плачет где-то", "Дантес так изменился", - пишут в комментариях. Правда, были и те, кто вступился за Надю и не стал ее осуждать.

Стоит отметить, что и сама Дорофеева не стала молчать на хамство некоторых комментаторов и так же дерзко им отвечала.

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