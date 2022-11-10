Популярна українська співачка Ліда Лі, яка була підопічною музичного лейбла Монатика, та брала участь у шоу "Танці зі зірками", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала стильне фото та розповіла про своє незвичайне відкриття.

Як виявилося, свою посаду Ліда присвятила до Дня української писемності та мови. Вона опублікувала фото, на якому з'явилася в стильній білосніжній сукні цікавого фасону і з темними гудзиками, що підкреслило тендітні плечі та струнку фігуру. Її волосся акуратно покладене, а на обличчі яскравий макіяж із червоною помадою.

У підписі до публікації Ліда Лі розповіла, що зараз активно вивчає українську мову і була здивована деякими словами: "З Днем української писемності та мови! Для мене українська мова — це символ кохання та боротьби, а також неймовірна жага до життя і свободи. Я активно працюю над покращенням української та розширенням словникового запасу. З останніх відкритих для себе українських слів можу виділити ТОП-3, які найбільше припали до душі: ланіти (щоки), мурелі (абрикоси), талан (вдача). Залишайте тут, у коментарях, українські слова, які ви відкрили для себе за останній час".

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