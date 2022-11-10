Популярная украинская певица Лида Ли, которая была подопечной музыкального лейбла Монатика, и принимала участие в шоу "Танці з зірками", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила стильное фото и рассказала о своем необычном открытии.

Как оказалось, свой пост Лида посвятила ко Дню украинской письменности и языка. Она опубликовала фото, на котором появилась в стильном белоснежном платье интересного фасона и с темными пуговицами, которое подчеркнуло хрупкие плечи и стройную фигуру. Ее волосы аккуратно уложены, а на лице яркий макияж с красной помадой.

В подписи к публикации Лида Ли рассказала, что сейчас активно изучает украинский язык и была удивлена некоторыми словами: "С Днем украинской письменности и языка! Для меня украинский язык – это символ любви и борьбы, а также невероятная жажда жизни и свободы. Я активно работаю над улучшением украинского и расширением словарного запаса. Из последних открытых для себя украинских слов могу выделить ТОП-3, которые больше всего пришлись по душе: ланиты (щеки), мурели (абрикосы), талан (нрав). Оставляйте здесь, в комментариях, украинские слова, которые вы открыли для себя за последнее время".

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