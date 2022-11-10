Дружина популярного українського коміка, актора "Квартал 95" Юрія Ткача Вікторія, з якою вони виховують чарівну доньку Лізу, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Віка опублікувала теплі фото із чоловіком та зворушливо привітала його з днем ​​народження.

На нових фотографіях Вікторія та Юрій зняті в цікавій локації, вони обіймаються і дуріють. Перед камерою вона з'явилася в чорному вбранні, її волосся акуратно покладене, а на обличчі легкий макіяж і промениста посмішка. Комік же вбрався у сірі джинси, чорну футболку та строкату сіру сорочку.

У підписі до публікації Вікторія написала зворушливе послання до чоловіка: "Чи вірю я у слово "доля"? Ооо так! Десь там, хтось зверху точно бачив, що ці два спалахи повинні бути разом! Аби в житті у кожного з’явилось те, заради чого жити, творити, витворяти і мозок виносити, любити, обнімати, теплом зігріти, розсмішити, десь крикнути, а потім міцно обійняти, завжди спититати "як ти?". І просто мовчки буди поруч, завжди. У тиші, мирі, у війні. Ніколи чуєш, ти, ніколи від мене не здихатись тобі. Назавжди! Разом! Ми! Люблю, безмежно, назавжди! Мій любий Ткач".

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