Жена популярного украинского комика, актера "Квартал 95" Юрия Ткача Виктория, с которой они растят очаровательную дочку Лизу, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Вика опубликовала теплые фото с мужем и трогательно поздравила его с днем рождения.

На новых фотографиях Виктория и Юрий запечатлены в интересной локации, они обнимаются и дурачатся. Перед камерой она появилась в черном наряде, ее волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и лучезарная улыбка. Комик же нарядился в серые джинсы, черную футболку и пеструю серую рубашку.

В подписи к публикации Виктория написала трогательное послание к мужу: "Верю ли я в слово "судьба"? Ооо, да! Где-то там, кто-то сверху точно видел, что эти две вспышки должны быть вместе! Чтобы в жизни у каждого появилось то, ради чего жить, творить, вытворять и мозг выносить, любить, обнимать, теплом согреть, рассмешить, крикнуть где-то, а потом крепко обнять, всегда спросить "как ты?". И просто молча быть рядом, всегда. В тишине, в мире, в войне. Никогда слышишь, ты никогда от меня не избавишься от тебя. Навсегда! Вместе! Мы! Люблю, безгранично, навсегда! Мой милый Ткач".

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