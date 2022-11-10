Дружина ведучого Володимира Остапчука зазначила, що на першому знімку вона лише доторкнулася до шампанського, а на наступному знімку - "наче хильнула його".

Як повідомляє Politeka.net, дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк обожнює стильні образи – на роботі та у звичайному житті вона виглядає однаково бездоганно. У її гардеробі є речі на будь-який смак: комфортні худі та м'які спортивні костюми, ділові брючні, спідниці-олівці та ультраміні, жіночні сукні до п'ят та трендові "глухі". Кілька годин тому на своїй сторінці Instagram вона похвалилася новим чарівним образом.

Зокрема, Христина Горняк обрала елегантний, але водночас спокусливий образ. Тонка спідниця в стилі білизни і топ з глибоким декольте в комплекті з об'ємним піджаком виглядає ще більш чуттєво на ній. Останній штрих - ланцюжок, який привертає увагу до декольти та туфлі на підборах.

Дружина ведучого Володимира Остапчука зазначила, що на першому знімку вона лише доторкнулася до шампанського, а на наступному знімку - "наче хильнула його". У користувачі мережі Христина Горняк поцікавилася, яке фото їм подобається більше.

Чуттєва зйомка викликала захоплення користувачів мережі виконавиці і вони викуповували її в компліментах в коментарях.

"Ну звичайно шампусик це стиль", "Обидві фото дуже гарні. Ви неймовірно красиві", "Дуже мило на першому, і друге теж загадково", "Дуже надихаюся і захоплююся вашою силою, жіночністю, стилем)", - пишуть у коментарі.

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