Жена ведущего Владимира Остапчука отметила, что на первом снимке она только дотронулась до шампанского, а на следующем снимке - "словно хильнула его".

Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк обожает стильные образы - на работе и в обычной жизни она выглядит одинаково безупречно. В ее гардеробе есть вещи на любой вкус: комфортные худи и мягкие спортивные костюмы, деловые брючные, юбки-карандаши и ультрамини, женственные платья до пят и трендовые "глухие". Несколько часов назад на своей странице Instagram она похвасталась новым чарующим образом.

В частности, Кристина Горняк выбрала элегантный, но в то же время соблазнительный образ. Тонкая юбка в бельевом стиле и топ с глубоким декольте в комплекте с объемным пиджаком выглядит еще более чувственно на ней. Последний штрих - цепочка, которая привлекает внимание к декольте и туфли на каблуке.

Жена ведущего Владимира Остапчука отметила, что на первом снимке она только дотронулась до шампанского, а на следующем снимке - "словно хильнула его". В пользователе сети Кристина Горняк полюбопытствовала, какое фото им нравится больше.

Чувственная съемка вызвала восторг у пользователей сети исполнительницы и они искупали ее в комплиментах в комментариях.

"Ну конечно шампусик это стиль", "Обе фото очень хороши. Вы невероятно красивы", "Очень мило на первом, и второе тоже загадочно", "Очень вдохновляюсь и восхищаюсь вашей силой, женственностью, стилем)", - пишут в комментарией.

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