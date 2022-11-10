Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Світлана Тарабарова здивувала своїх шанувальників радісною та несподіваною новиною. Зірка зізналася на своїй сторінці в Instagram , що чекає на третю дитину. Крім того, артистка показала перші фото у особливому стані.
Світлана Тарабарова одягла оверсайз жакет та влаштувала домашню фотосесію. Вона позувала з тестом на вагітність, на якому видно дві смужки.
"Життя продовжується. 3.0", – зворушливо написала Тарабарова під фото.
У перші 40 хвилин публікації артистку привітали ведучий Слава Демін, співачка М'ята, актриса Катерина Нікітіна , танцюрист Амадор Лопес і сотні шанувальників: "З днем народження тебе!", "Ти Мега! Любуюсь, бережіть СВІТЛО в собі, це зараз найважливіше! ", "Ого, ось це новина", "Які прекрасні новини", "Ти мій котик 😍. Вітаю))) життя переможе цей морок))".
Ситуація критична: як правильно користуватися електроенергією після обстрілів, оприлюднено графік
Кількість вибухів зростає: новим лихом для українців обернулося відключення електрики
"Такий щасливий": екс-"Холостяк" Макацарія не стримав почуття поряд з молоденькою дружиною
Публічно критикував ФСБ: раптово помер екс-заступник і друг Путіна
"Росіяни опинилися в пастці": чи справді ЗСУ пішли у наступ на Херсонському напрямку
Варто зазначити, що 11 жовтня 2016 року Світлана Тарабарова вийшла заміж за свого продюсера Олексія Бондаря. Через два роки у пари народився син Іван, а ще за два – дочка Марія.
Нагадаємо, Тарабарова чесно розповіла про труднощі та заявила, чому їхня родина втратить будинок.
Як повідомляла Politeka, Тарабарова відмовилася критикувати подругу Тодоренко через її мовчання.
Також Politeka писала, що Тарабарова у сльозах розповіла, чому змушена продати свій будинок.