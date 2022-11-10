Тепер Світлана Тарабарова та її чоловік будуватимуть нове сімейне гніздечко, чекаючи на народження третьої дитини.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Світлана Тарабарова здивувала своїх шанувальників радісною та несподіваною новиною. Зірка зізналася на своїй сторінці в Instagram , що чекає на третю дитину. Крім того, артистка показала перші фото у особливому стані.

Світлана Тарабарова одягла оверсайз жакет та влаштувала домашню фотосесію. Вона позувала з тестом на вагітність, на якому видно дві смужки.

"Життя продовжується. 3.0", – зворушливо написала Тарабарова під фото.

У перші 40 хвилин публікації артистку привітали ведучий Слава Демін, співачка М'ята, актриса Катерина Нікітіна , танцюрист Амадор Лопес і сотні шанувальників: "З днем ​​народження тебе!", "Ти Мега! Любуюсь, бережіть СВІТЛО в собі, це зараз найважливіше! ", "Ого, ось це новина", "Які прекрасні новини", "Ти мій котик 😍. Вітаю))) життя переможе цей морок))".

Варто зазначити, що 11 жовтня 2016 року Світлана Тарабарова вийшла заміж за свого продюсера Олексія Бондаря. Через два роки у пари народився син Іван, а ще за два – дочка Марія.

Нагадаємо, Тарабарова чесно розповіла про труднощі та заявила, чому їхня родина втратить будинок.

Як повідомляла Politeka, Тарабарова відмовилася критикувати подругу Тодоренко через її мовчання.

Також Politeka писала, що Тарабарова у сльозах розповіла, чому змушена продати свій будинок.