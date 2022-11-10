Теперь Светлана Тарабарова и ее муж будут строить новое семейное гнездышко, ожидая рождения третьего ребенка.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Светлана Тарабарова удивила своих поклонников радостной и неожиданной новостью. Звезда призналась на своей странице в Instagram, что ждет третьего ребенка. Кроме того, артистка показала первые фото в особом состоянии.

Светлана Тарабарова надела оверсайз жакет и устроила домашнюю фотосессию. Она позировала с тестом на беременность, на котором видны две полоски.

"Жизнь продолжается. 3.0", – трогательно написала Тарабарова под фото.

В первые 40 минут публикации артистку поздравили ведущий Слава Демин, певица Мята, актриса Екатерина Никитина, танцор Амадор Лопес и сотни поклонников: "С днем рождения тебя!", "Ты Мега! Любуюсь, берегите СВЕТ в себе, это сейчас самое важное!", "Ого, вот это новость", "Какие прекрасные новости", "Ты мой котик 😍. Поздравляю))) жизнь победит этот морок))".

Стоит отметить, что 11 октября 2016 года Светлана Тарабарова вышла замуж за своего продюсера Алексея Бондаря. Через два года у пары родился сын Иван, а еще через два – дочь Мария.

Напомним, что Тарабарова честно рассказала о трудностях и заявила, почему их семья потеряет дом.

Как сообщала Politeka, Тарабарова отказалась критиковать подругу Тодоренко из-за ее молчания.

Также Politeka писала, что Тарабарова в слезах рассказала, почему вынуждена продать свой дом.