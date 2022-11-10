Популярна українська блогерка Даша Ульянова, яка була переможницею одного із сезонів реаліті-шоу "Холостяк", вирішила показати свій шлях розвитку за останні місяці. Даша зізналася, що це було дуже нелегко і вона не хоче показувати ідеальну картинку, воліючи бути собою.

"Все залежить тільки від тебе! Ніхто не прийде, зовсім ніхто, все залежить тільки від тебе», - заявила Даша і чесно показала кадри. На них спочатку вона ридає від складної ситуації, а потім пройдений шлях до розвитку.

У мережі одразу відреагували:

«Дуже мотивуюче відео 💪❤ ми самі будуємо своє життя✅; Лялечка !!! приклад для багатьох; Дашуха, як завжди ульотна 🔥щоб не трапилося 😍; Так Дашенька, та й є тільки ти сама зможеш все!!👏; Не уявляєте як своєчасно ваше відео; 🔥У саме серце і якраз у потрібний момент».

Довгий час Даша не говорила про себе і практично не публікувала новин, зараз же Даша активізувала свою роботу із соціальними мережами. Цього разу дівчина розповіла про натхнення, але багато хто більше звернув увагу на новий кадр із переможницею "Холостяка".

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