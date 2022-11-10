Популярная украинская блогерша Даша Ульянова, которая была победительницей одного из сезонов реалити-шоу "Холостяк", решила показать свой путь развития за последние месяцы. Даша призналась, что это было очень нелегко и она не хочет показывать идеальную картинку, предпочитая быть собой.

«Все зависит только от тебя! Никто не придет, совсем никто, все зависит только от тебя» - заявила Даша и честно показала кадры. На них сначала она рыдает от сложной ситуации, а затем пройденный путь к развитию.

В сети сразу отреагировали:

«Очень мотивирующее видео💪❤ мы сами строим свою жизнь✅; Куколка !!! пример для многих; Дашуха, как всегда улетная🔥чтобы не случилось😍; Да Дашенька, да и есть только ты сама сможешь все !!👏; Не представляете как вовремя ваше видео; 🔥В самое сердце и как раз в нужный момент».

Долгое время Даша не говорила о себе и практически не публиковала новостей, сейчас же Даша активизировала свою работу с социальными сетями. В этот раз девушка рассказала о вдохновении, но многие больше обратили внимание на новый кадр с победительницей "Холостяка".

Напомним, "Как вам не стыдно!": Огневич эмоционально объяснила, почему нельзя слушать попсу из рф.

Как сообщала Politeka, Ребрик эмоционально указала на ущербность россиян: "Ничего другого не могут сделать...".

Также Politeka писала, что Звезда "1+1" Падалко посмеялась над тем, как в ООН реагируют на бредни россиян: "Достали!".