Як повідомляє Politeka.net, російські "військори"-пропагандисти записали відео про те, як їм "гірко і важко" залишати Херсон. На кадрах також видно переправу, що розвалилася, організована російськими окупантами вздовж Антонівського мосту, по якій українські сили завдавали ударів, ймовірно, з HIMARS.

Українська телеведуча Катерина Осадча висміяла театральну виставу воєнкорів на своїй сторінці в Instаgram.

Зокрема знаменитість звернула увагу на театральність відступу російських військ з окупованого Херсона.

"Так медійно відступають уже другий тиждень, що це схоже на дуже погане кіно з дуже поганими акторами", - зазначила Катерина Осадча.

Крім того, телеведучій стало цікаво чи не актори ці воєнкори чи знайшли у своєму оркостані когось із журналюг - аж надто балакучі й дивно, що вони лише у двох переправляються на інший берег із вкраденими в українців автомобілями.

"Ну гаразд самі дурні, але не варто з інших дурнів робити", - додала Катерина Осадча, даючи зрозуміти, що думає про цей весь фарс з нібито відступом російських вояків із Херсона. Адже кожному зрозуміло, що вони боягузливо втекли через контрнаступ ЗСУ.

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