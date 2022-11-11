Популярна Інстаграм-модель, бьюті-блогер та учасниця реаліті-шоу «Сімейство Кардаш'ян» Кайлі Дженнер щодня вражає своїми вбраннями та хвалиться яскравим макіяжем, який робить для реклами свого бренду.
Цього разу молода модель і безнесвумен вирішила підкреслити незвичайно тонку талію порівняно з пишними стегнами, які збільшила. У шкіряній спідниці та такому ж корсеті зі стяжками дівчина покрутилася перед камерою, наголошуючи на фігурі.
Яскрава різнокольорова блузка вдало поєднувалася з аксесуарами та відкритими босоніжками Кайлі.
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«Та ти їси взагалі?; танцівниця; бачив тебе сьогодні ввечері; Корольова!; Кайлі на висоті!! Чудово 😍🤍; це наша дівчинка; Твоє існування робить мене страшенно щасливою; Я чекав, що ти опублікуєш цей образ, ти так добре виглядаєш, боже мій; Найкращий вид» - пишуть у мережі.
Кайлі також здивувала перетворенням, розповідаючи, як скинула двадцять кілограмів після народження дитини.
Зараз Кайлі з легкістю показує себе в досить відкритих сукнях, не приховує форми і вражає новинками свого косметичного бренду. Нещодавно на світському вечорі Дженнер з'явилася разом зі своєю мамою Крісс і заінтригувала прозорою сукнею з сіточкою та сміливими вирізами.
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