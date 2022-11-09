Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила видео из одного со своих выступлений в американском туре, и рассказала, как теперь заканчивает вои концерты.

Как видно на кадрах, Светлана здорово взбудоражила публику своим выступлением, видно, что она выкладывалась по максимуму. На сцену артистка вышла в темном костюме с коротким топом, а над собой в руках держит украинский флаг. На видео артистка исполняет на украинском языке легендарную песню "Щедрик".

В подписи к публикации Лобода написала: "Щедрик". Очень красивая песня, которой я сегодня заканчиваю каждое свое выступление. Это кульминация, ставящая точку. Продолжение следует…". Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию артистки. Правда, если украинские фанаты поддержали артистку, то российские накинулись на нее с жесткой критикой.

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