Популярная Инстаграм-модель, бьюти-блогер и участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер каждый день впечатляет своими нарядами и хвастается ярким макияжем, который делает для рекламы своего бренда.

В этот раз молодая модель и безнесвумен решила подчеркнуть необычно тонкую талию в сравнении с пышными бедрами, которые явно увеличила. В кожаною юбке и таком же корсете со стяжками девушка покрутилась перед камерой, делая акцент на фигуре.

Яркая разноцветная блузка удачно сочеталась с аксессуарами и открытыми босоножками Кайли.

«Да ты ешь вообще?; танцовщица; видел тебя сегодня вечером; Королева!; Кайли на высоте!! Замечательно😍🤍; это наша девочка; Твое существование делает меня чертовски счастливой; Я ждал, что ты опубликуешь этот образ, ты так хорошо выглядишь, боже мой; Самый лучший вид» - пишут в сети.

Кайли также удивила преображением, рассказывая, как сбросила двадцать килограмм после рождения ребенка.

Сейчас же Кайли с легкостью показывает себя в довольно открытых платьях, не скрывает формы и впечатляет новинками своего косметического бренда. Недавно на светском вечере Дженнер появилась вместе со своей мамой Крисс и заинтриговала прозрачным платьем с сеточкой и смелыми вырезами.

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