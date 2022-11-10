Популярна українська співачка, телеведуча та зірка "Жіночого кварталу" Віра Кекелія, яка нещодавно народила другу дитину, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівні кадри, зроблені під час зйомок програми "ЖВЛ". Як виявилося, зірка стала героїнею цього шоу, хоч раніше сама була його ведучою.

На кадрах Віру можна побачити у цікавій локації, на одному з фото вона позує на даху з видом на Київ. Перед камерою артистка з'явилася у стильному суворому костюмі чорного кольору, під піджаком якого видно базову бежеву водолазку. Її волосся розпущене в об'ємному укладанні, а на обличчі стриманий макіяж.

У підписі до публікації Кекелія напсіала: "Тепер і я потрапила до програми ЖВЛ. Вже завтра (10.11) об 11:00 вмикайте @tet_tv, зустрінемося в @zhvl_official". Користувачі відразу почали коментувати нову публікацію співачки: "Прекрасна! Привіт з Тбілісі від Єви. Сумуємо за Ванечкою", "Так тримати красуня чарівна", "Чекаємо", "Красуня", "Краса", "Красуня. Україночка наша", "Вогонь".

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