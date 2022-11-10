Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка припинила діяльність у росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала своє фото та розповіла, куди вирушає після завершення американського туру.

На новій фотографії Світлана знята, сидячи за столом у тьмяній кімнаті, схоже, вона влаштувала собі вечір при свічках. Перед камерою артистка з'явилася у чорному светрі з гарним намистом. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і втомлений вигляд.

У підписі до публікації Лобода розповіла про завершення туру Америкою та анонсувала свій концерт у Казахстані: "Ми завершили наш благодійний тур Америкою. Він був організований у короткі терміни і міст було не так багато, як хотілося б, але я обов'язково повернуся. Я дякую моїм неймовірним глядачам за любов, відданість і такий теплий прийом! Ви зробили мене ще сильнішою, ви даєте мені сили жити і творити! І я точно знаю, що разом ми здатні подолати абсолютно все. А я продовжую свою подорож і вже 18 листопада ми побачимось у Казахстані! Там відбудеться спеціальний перформанс на "Міс Казахстан-2022", де я також буду членом журі, а 19 листопада наш великий сольний концерт в Алмати! Чекаю на вас дуже!".

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