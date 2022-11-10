Популярний в Україні шеф-кухар, ресторатор та блогер колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво, який багато років був головним суддею шоу "Майстер Шеф", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу шоумен виклав незвичайне фото та розповів, яке значення для нього має День української писемності та мови.

Як видно, на новій фотографії Ектор знято, сидячи на кухні при свічках і тримаючи в руках легендарну книгу "Кобзаря". При цьому можна зауважити, що для цього святкового фото ресторатор одягнув ошатну вишиванку, а за його спиною видно український прапор. У своєму посту Ектор окрім фото та своїх думок написав також рядки з вірша українського генія Тараса Шевченка.

"Сьогодні день української мови та писемності — це день, який ми маємо щастя святкувати, бо саме за це зараз і боремося. Щоб мати змогу говорити українською, щоб робити патріотичні татуювання, щоб писати пісні та пости так, як хочеться цього нам. Щоб не стояти на блок постах, щоб не ховати український паспорт, щоб не боятися лягати спати.. Щоб жити та будувати майбутнє. Щось мене на кожне українське свято прямо пробирає — я дуже в нас вірю. Зі святом, мої кохані українці Україна понад усе!", - написав Хіменес-Браво.

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