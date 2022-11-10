Популярна українська співачка Джамала, яка з перших днів війни почала гастролювати за кордоном на підтримку України, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу артистка порадувала кадрами в розкішній вишиванці і відверто розповідала про значення мови в її житті.

Як видно, на фотографіях Джамала знято в цікавій локації, а не деяких кадрах у студії української радіостанції. Перед камерою вона з'явилася в розкішній сукні-вишиванці, яка їй дуже йде і чудово лежить на фігурі. Її волосся акуратно покладене, а на обличчі яскравий макіяж та чарівна посмішка.

У підписі до публікації Джамала розповіла про те, що мова має велике значення у житті та піснях: "З Днем української писемності та мови! Це свято – настанова нам любити рідну мову та відчувати її протягом усього життя. Говорити українською, творити – це моя сповідь. Мої пісні, написані українською мовою, – це також сповідь. Мій спосіб розмовляти з вами, моїми слухачами, промовляти світу та відкриватися. І навіть мій спосіб не ходити до психотерапевта. Якщо в мене є якась проблема – пишу про неї. Ви можете робити так, тому що лист витримає все, особливо коли немає нікого поряд. В інтерв’ю та своїх піснях звучу українською мовою. Вона додає мені сил та допомагає в потрібні моменти. Мій спосіб боротьби – мова".

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