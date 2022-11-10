Известная певица Вера Кекелия поделилась кадрами со съемок, на которых еще и фотосессию себе устроила.

Популярная украинская певица, телеведущая и звезда "Женского квартала" Вера Кекелия, которая недавно родила второго ребенка, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательные кадры, которые были сделаны во время съемок программы "ЖВЛ". Как оказалось, звезда стала героиней этого шоу, хотя раньше сама была его ведущей.

На кадрах Веру можно увидеть в интересной локации, на одном из фото она позирует на крыше с видом на Киев. Перед камерой артистка появилась в стильном строгом костюме черного цвета, под пиджаком которого видно базовую бежевую водолазку. Ее волосы распущены в объемной укладке, а на лице сдержанный макияж.

В подписи к публикации Кекелия напсиала: "Теперь и я попала в программу ЖВЛ. Уже завтра (10.11) в 11:00 включайте @tet_tv, встретимся в @zhvl_official". Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию певицы: "Прекрасная! Привет из Тбилиси от Евы. Скучаем по Ванечке", "Так держать красавица очаровательная", "Ждем", "Красотка", "Красота", "Красавица. Украиночка наша", "Огонь".

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