Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна та народила йому сина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала кілька кадрів, на яких показала з чоловіком подорож.

Схоже, ці романтичні чорно-білі кадри було зроблено під час нещодавньої подорожі пари до Карпат. На деяких фото Даша та Микита зафіксовані в джипі під час поїздки до гор, вони прямо потопають в обіймах один одного. Ще на одній фотографії вони відбиті вже безпосередньо в горах, на них теплі куртки та шапки, а поряд можна побачити інших учасників подорожі.

У підписі до публікації Квіткова написала: "Ми". Шанувальники відразу почали коментувати нові фото закоханої парочки, засинаючи їх компліментами: "Дуже красиві", "Які ви круті", "Такі красиві", "Люблю вас", "Щирість – це так красиво", "Ви дуже шикарні", " У нас такі дивовижні, щирі люди, більше таких шляхетних і відкритих людей як ви, ми обов'язково переможемо", "Ви просто шикарні, ви прекрасна пара", "Ви неймовірні", "Які гарні", "Які гарні фото, і ви в ЧБ – це особлива любов".

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