Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила несколько кадров, на которых показала из с мужем путешествие.

Похоже, эти романтичные черно-белые кадры были сделаны во время недавнего путешествия пары в Карпаты. На некоторых фото Даша и Никита запечатлены в джипе во время поездки в горы, они прямо утопают в объятиях друг друга. Еще на одной фотографии они запечатлены уже непосредственно в горах, на них теплые куртки и шапки, а рядом можно увидеть других участников путешествия.

В подписи к публикации Квиткова написала: "Мы". Поклонники тут же принялись комментировать новые фото влюбленной парочки, засыпая их комплиментами: "Очень красивые", "Какие вы крутые", "Такие красивые", "Обожаю вас", "Искренность – это так красиво", "Вы очень шикарны", "У нас такие удивительные, искренние люди, больше таких благородных и открытых людей как вы, мы обязательно победим", "Вы просто шикарные, вы прекрасная пара", "Вы невероятны", "Какие красивые", "Какие хорошие фото, и вы в ЧБ – это особая любовь".

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