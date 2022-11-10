Як повідомляє Politeka.net , українська співачка Тіна Кароль довгий час виступає закордоном, щоб підтримати українців та відкрила свій фонд допомоги. Також у мережі почали обговорювати несподівану появу Кароль у компанії Олі Полякової, з якою вона мала конфлікт.

Українці побачать продовження пісенного проекту "Голос країни", в якому Оля Полякова є одним із тренерів. Також стало відомо, кого співачка обрала собі у напарниці.

«Не пропустіть вже цієї неділі Голос Країни 12. Тіна Кароль стала радником Олі Полякової» - сказано в підписі.

«Цього просто не може бути 😂; Я не думаю що вони прямо це дуже хотіли.. я думаю це ідея передачі; Таке ми точно не пропустимо! 😂💪; Нічого собі Тіна та Оля? Думаю це задум каналу, а не ідея Олі...; А що вона стала радником, такі подружки чи що? Стільки разів нападала на Тіну жерсть! - пишуть у мережі.

Також на фан-сторінці також презентували цікавий уривок із виступу Кароль.

Артистка виступала у чорному лаковому топі та класичному чорному костюмі, показавши талановиті рухи та заінтригувала виконанням однієї з популярних композицій, яку переклала англійською мовою.

Нагадаємо, Тіна Кароль збентежила українців танцями у спортзалі під загадкову пісню.

Як повідомляла Politeka, Кароль спантеличила українців незграбними висловлюваннями про особисте життя.

Також Politeka писала, що Тіна Кароль без макіяжу і в домашнім одязі наважилася показати справжню себе.