Как сообщает Politeka.net, украинская певица Тина Кароль долгое время выступает заграницей, чтобы поддержать украинцев и открыла свой фонд помощи. Также в сети начали обсуждать неожиданное появление Кароль в компании Оли Поляковой, с которой у нее был конфликт.

Украинцы увидят продолжение песенного проекта "Голос країни", в котором Оля Полякова является одним из тренеров. Также стало известно,кого певица выбрала себе в напарницы.

«Не пропустите уже в это воскресенье Голос Страны 12. Тина Кароль стала советником Оли Поляковой» - сказано в подписи.

«Этого просто не может быть 😂; Яне думаю что они прям сильно этого хотели.. я думаю это идея передачи; Такое мы точно не пропустим! 😂💪; Ничего себе Тина и Оля? Думаю это задумка канала, а не идея Оли...; А что она стала советником, такие подружки или что?; Столько раз нападала на Тину жесть!» - пишут в сети.

Также на фан-странице также представили интересный отрывок из выступления Кароль.

Артистка выступала в черном лаковом топе и классическом черном костюме, показав талантливые движения и заинтриговала исполнением одной из популярных композиций, которую перевела на английский язык.

Напомним, Тина Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.

Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.

Также Politeka писала, что Тина Кароль без макияжа и в домашней одежде решилась показать настоящую себя.