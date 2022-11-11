Популярна українська актриса та зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, чоловік якої Андрій Федінчик з початку війни служить у ЗСУ, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка виклала нове відео, на якому читає вірш, яким довела українців до сліз.

Як відомо, останніми місяцями Наталка розпочала свій новий проект "Наталка-читалка", в якому вона знімає відео, в яких декламує трепетні вірші, які зачіпають кожного. Так, цього разу актриса знову виклала відео, в якому читає незвичайний вірш, а у підписі до нього розповіла про свій благодійний творчий вечір.

"Мою музику замінили сирени…". З початку повномасштабного вторгнення ми вже живемо в зовсім іншій реальності, і моя соцмережа також стала інструментом боротьби, за що я регулярно плачу блокуванням. 25.11 у Львові мій благодійний виступ #наталкачиталка, гроші підуть на обігрів хлопців у підрозділ, де слугує мій чоловік. Квитки у профілі. Автор вірша @danylogalyko", - написала Денисенко.

Користувачі відразу почали коментувати нове відео Наталки: "Дуже проникливо", "Чому не можна ділитися вашими публікаціями? Це крик душі всіх українців", "Чудовий вірш", "Вірш - у саме серце", "Сильно", "Мурашки по тілу від вірша і вашого виконання", "Прекрасно", "Аж мурашки по шкірі", "Дуже сильно".

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