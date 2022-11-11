Популярная украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой Андрей Фединчик с начала войны служит в ВСУ, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила новое видео, на котором читает стих, которым довела украинцев до слез.

Как известно, в последние месяцы Наталка начала свой новый проект "Наталка-читалка", в котором она снимает видео, в которых декламирует душетрепещущие стихи, которые задевают каждого. Так, в этот раз актриса снова выложила видео, в котором читает необычный стих, а в подписи к нему рассказала о своем благотворительном творческом вечере.

"Мою музыку заменили сирены…". С начала полномасштабного вторжения мы уже живем в совершенно иной реальности, и моя соцсеть тоже стала инструментом борьбы, за что я регулярно плачу блокировкой. 25.11 во Львове мое благотворительное выступление #наталкачиталка, деньги пойдут на обогрев парней в подразделение, где служит мой муж. Билеты в профиле. Автор стихотворения @danylogalyko", - написала Денисенко.

Пользователи тут же принялись комментировать новое видео Наталки: "Очень проникновенно", "Почему нельзя делиться вашими публикациями? Это крик души всех украинцев", "Великолепное стихотворение", "Стихотворение – в самое сердце", "Сильно", "Мурашки по телу от стиха и вашего исполнения", "Прекрасно", "Аж мурашки по коже", "Очень сильно".

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