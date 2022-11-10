Катерина Реп'яхова зазначила, що сьогодні вони мали їхати додому, але залишилися в Одесі – адже Михайлу знову стало погано.

Як повідомляє Politeka.net, дружина Віктора Павлика, блогер Катерина Реп'яхова, розповіла, що їх однорічний син захворів. У хлопчика піднялася температура і його почало нудити. Крім цього, Мишка мучить діарея. Нещодавно матуся повідомила, що хлопцеві стало краще. На жаль, це довго не продовжилося і стан малюка знову погіршився. Про це Катерина повідомила у своїх Instagram-Stories.

Вона зазначила, що сьогодні вони мали їхати додому, але залишилися в Одесі – адже Михайлу знову стало погано. Крім того, Катерина Репяхова підкреслила, що в Києві в їхньому районі вимикають світло по 10 годин, а коли немає світла – вимикають і воду – при діареї у малюка – це незручно, адже його навіть не буде чим помити. Та й проживають вони на 18-ому поверсі.

Дружина Віктора Павлика також продемонструвала на фото градусник, де чітко видно показник температури, яка була у Михайлика – це 38,2°С. Також вона додала, що у хлопчика зовсім зникли сили і він став млявим.

"Друга хвиля, як це все витримати. Неможливо дивитися на свою дитину, яка страждає", - додала схвильована Катерина Репяхова.

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