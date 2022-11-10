Екатерина Репьяхова отметила, что сегодня они должны были ехать домой, но остались в Одессе - ведь Михаилу снова стало плохо.

Как сообщает Politeka.net, жена Виктора Павлика, блогер Екатерина Репьяхова, рассказала, что их годовалый сын заболел. У мальчика поднялась температура и его начало тошнить. Кроме этого, Мишу мучает диарея. Недавно мамочка сообщила, что мальчику стало лучше. К сожалению это долго не продлилось и состояние малыша снова ухудшилось. Об этом Екатерина сообщила в своих Instagram-Stories.

Она отметила, что сегодня они должны были ехать домой, но остались в Одессе - ведь Михаилу снова стало плохо. Кроме того, Екатерина Репяхова подчеркнула, что в Киеве в их районе выключают свет по 10 часов, а когда нет света - выключают и воду - при диарее у малыша - это неудобно, ведь его даже нечем будет помыть. Да и живут они на 18-ом этаже.

Жена Виктора Павлика также продемонстрировала на фото градусник, где отчетливо виден показатель температуры, которая была у Михаила - это 38,2°С. Также она добавила, что у мальчика совсем пропали силы и он стал вялым.

"Вторая волна, как это все выдержать. Невозможно смотреть на своего ребенка, который страдает", - добавила взволнованная Екатерина Репяхова.

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